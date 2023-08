Mulher fica com cortes na cabeça e rosto após briga em boate

Uma mulher de 38 anos, teve ferimentos moderados após uma briga entre mulheres numa boate localizada na Rua Quintino Bocaiúva em Ivaiporã, no centro norte do. De acordo com a polícia, a situação aconteceu na quarta-feira (2), por volta das 19h20.

A Polícia Militar foi chamada e chegando ao local os policiais se depararam com a vítima, com ferimentos na cabeça e cortes no rosto, que segundo os presentes teriam sido desferidos pela agressora que se evadiu do local antes da chegada da equipe da PM.

Foram acionados as equipes do SAMU e SIATE, que encaminharam a vítima até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A vítima foi orientada a comparecer à Delegacia de Polícia para prestar depoimento. Foi realizado patrulhamento em busca da autora do fato, mas até o presente momento não foi localizada.

