Mulher ferida e desorientada é socorrida pela PM no centro de Cambira

Uma mulher de 42 anos foi socorrida pela Polícia Militar na noite de quinta-feira (8), no centro de Cambira, após ser encontrada caminhando sozinha com ferimentos com sangramento ativo na mão e na perna. A abordagem ocorreu por volta das 23h35, durante uma ronda de rotina pela Avenida Brasil.

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Ao notar os machucados, a equipe policial se aproximou para prestar auxílio. No local, os agentes constataram que a mulher apresentava visíveis sinais de embriaguez, desorientação e fala confusa. Em consulta ao sistema da polícia, foi identificado que a vítima possui histórico médico com diagnóstico de esquizofrenia.

A mulher chegou a relatar aos policiais que teria tido um desentendimento seguido de agressão física com o marido. No entanto, ela entrou em contradição logo em seguida e não conseguiu explicar como os ferimentos foram causados. Em razão do estado de confusão mental da vítima, não foi possível confirmar no local se as lesões foram fruto de violência doméstica.

Diante da situação de vulnerabilidade e da necessidade imediata de limpeza e curativos nas feridas, a guarnição encaminhou a mulher ao Hospital Municipal para atendimento médico especializado. Ela permaneceu sob cuidados médicos na unidade de saúde, e a Polícia Militar registrou a ocorrência para acompanhamento do caso.