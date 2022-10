Mulher encontra arma de fogo escondida no quintal da residência

Da Redação

Uma mulher teve uma surpresa nada agradável no quintal da sua casa localizada na Rua Rio Mississipi em Rio Branco do Ivaí, no Vale do Ivaí, no norte do Paraná. De acordo com a Polícia Militar (PM), ela encontrou uma arma escondida dentro do quintal de sua residência.

Após encontrar a arma, a mulher ligou para um conhecido, dizendo que queria entregar a arma. Ele então a orientou e repassou a informação aos policiais militares.

Diante dos fatos, a equipe de serviço foi para o local e conversou com a mulher. Ela relatou que por causa da chuva nos últimos dias foi conferir se a fossa séptica estava cheia.

Ao tirar a lona que cobre a fossa avistou uma coberta e ao puxar a encontrou a arma de fogo de fabricação caseira do tipo espingarda feita em madeira. A mulher então ligou para o conhecido perguntando o que poderia fazer, sendo então orientada a guardar a arma em sua casa até a chegada da polícia.

Diante dos fatos a equipe policial fez a apreensão da arma e posteriormente a entregou na 53ª delegacia de Polícia Civil de Faxinal, para as medidas cabíveis ao caso.

