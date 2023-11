Mulher embriagada apanha do namorado e PM é chamada

Uma mulher em visível estado de embriaguez foi agredida pelo namorado na madrugada desta terça-feira (28), na área central da cidade de Jandaia do Sul (PR).

De acordo com relatório divulgado pela Polícia Militar (PM), quando a equipe policial foi acionada, rapidamente se deslocou até a Avenida Anunciato Sonni, onde a vítima estava na companhia de um morador de rua.

O morador de rua relatou à PM que o agressor acabou fugindo um pouco antes da chegada dos policiais.

Devido aos ferimentos que a mulher apresentava, como inchaço, corte no supercílio e uma lesão bem aparente acima do olho esquerdo, a polícia acionou uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), que conduziu a mulher até o Pronto Atendimento Médico (PAM) de Jandaia do Sul.

O agressor não foi localizado.

