Mulher embriagada agride homem em frente ao hospital na região

A vítima estava com as roupas toda rasgada

Na tarde de quinta-feira, por volta das 14h30, a Polícia Militar foi chamada à Rua Ismael Pinto Siqueira, no Centro de Faxinal, para atender a uma ocorrência de lesão corporal.

Um homem informou à equipe que havia sido agredido por uma mulher em frente ao hospital da cidade.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram o homem com roupas rasgadas. Ele relatou que havia sido agredido com tapas e arranhões, resultando em ferimentos leves no tórax.

Ao abordar a mulher, os policiais notaram sinais evidentes de embriaguez, como odor de álcool, desarrumação nas roupas e fala desconexa.

Questionado sobre o interesse em representar contra a mulher, o homem respondeu que não tinha interesse.

A equipe policial orientou ambas as partes sobre os procedimentos legais e elaborou o boletim de ocorrência.

