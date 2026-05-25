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SAÚDE MENTAL

Mulher em surto é socorrida pela PM e Samu em Ivaiporã

Paciente tentou sair pela janela da residência no Bosque da Saúde e foi levada para a UPA após atendimento emergencial

Escrito por Da Redação
Publicado em 25.05.2026, 09:41:25 Editado em 25.05.2026, 09:41:21
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Mulher em surto é socorrida pela PM e Samu em Ivaiporã
Autor Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ivaiporã - Foto: TN Online/Ivan Maldonado

Uma mulher em surto mobilizou equipes da Polícia Militar e do Samu na noite de domingo (24), no Bosque da Saúde, em Ivaiporã. O atendimento foi solicitado após familiares relatarem comportamento agressivo e risco à segurança da paciente.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi chamada para prestar apoio ao Samu. Quando chegaram ao imóvel, os socorristas já estavam no local e informaram que a mulher havia sido trancada em um quarto pela filha, para evitar novas agressões.

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LEIA MAIS: Homem é agredido com pedra e roubado na Avenida Maranhão em Ivaiporã

A filha contou aos policiais que a mãe acordou alterada e passou a chamar pelo filho mais novo. Em seguida, houve discussão e luta corporal entre as duas dentro da residência.

Ainda conforme o relato, a mulher dizia que precisava sair do local com o filho porque “o tempo aqui já terminou”.

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Durante o atendimento, a paciente tentou sair pela janela do quarto. Segundo a PM, ela avançou em direção a uma área com cacos de eternit, mas foi contida pelos policiais antes de sofrer ferimentos.

Na sequência, o médico plantonista e a equipe do Samu realizaram a sedação da mulher no local. Após os primeiros atendimentos, ela foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ivaiporã, onde recebeu cuidados médicos.

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emergência médica intervenção policial ivaipora Samu saúde mental UPA ivaiporã VIOLÊNCIA FAMILIAR
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