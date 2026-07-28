Mulher em resguardo sofre ameaças de ex-patrão após processo em Califórnia

O homem foi até a casa da ex-funcionária e deu um ultimato de 24 horas para ela desistir da ação na Justiça

Uma mulher que deu à luz recentemente precisou acionar a polícia na noite de segunda-feira (27), após ser intimidada por seu ex-patrão em sua própria residência, localizada na região central da cidade de Califórnia (PR). O homem foi até o local para exigir que a moradora retirasse um processo judicial movido contra ele.

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De acordo com o relato da vítima às autoridades, a confusão começou logo após o ex-patrão receber a intimação da Justiça. Inconformado com a situação, ele foi até o endereço da mulher e começou a bater no portão com agressividade. Além disso, tocou a campainha diversas vezes e gritava, exigindo que ela saísse da casa para conversar.

Assustada com a atitude do homem, a moradora decidiu não abrir o portão e conversou com ele mantendo a grade fechada. Durante a discussão, o ex-patrão afirmou que ela teria um prazo de 24 horas para entrar em contato com a advogada e cancelar a ação. Ele chegou a dizer que "não estava ali para ameaçar ninguém", mas a postura violenta causou pânico na vítima.

Abalada com a situação, especialmente por estar em fase de recuperação pós-parto (puerpério), e temendo pela própria segurança, a mulher ligou imediatamente para o telefone de emergência da polícia (190). A equipe compareceu ao endereço e registrou o caso oficialmente, orientando a vítima sobre as medidas protetivas e legais que podem ser tomadas a partir de agora.