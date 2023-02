Mulher é xingada e ameaçada de morte pela Internet, em Ivaiporã

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa

Uma mulher procurou a Polícia Militar (PM) na segunda-feira (20), após ser xingada e receber ameaças de morte via aplicativo de uma rede social e pelo celular, em Ivaiporã.

continua após publicidade .

Conforme consta no boletim de ocorrência, por volta das 9 horas, compareceu na sede da 6ª Companhia Independente de Polícia Militar (6a CIPM), uma mulher relatando ter sido ameaçada.

- LEIA MAIS: Ladrão furta peças no Pátio de Máquinas da Prefeitura de Ivaiporã

continua após publicidade .

Ela disse aos policiais que no domingo (19), estava em sua casa com seu namorado e a filha dele (menor), quando recebeu diversas ameaças pelo celular do seu namorado e pelo aplicativo do Facebook da ex-mulher dele.

A autora teria xingado a noticiante e proferido diversos palavrões de baixo calão e “que está esperando receber um dinheiro para matar a vítima”, relatou a noticiante aos policiais.

Diante do exposto foi confeccionado o BOU e a vítima orientada a acrescentar tais provas posteriormente na Polícia Civil.

Siga o TNOnline no Google News