Mulher é vítima de importunação dentro de ônibus em Ivaiporã

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Ônibus do transporte coletivo gratuito em Ivaiporã

Uma mulher foi vítima de importunação sexual dentro de um ônibus do transporte coletivo de Ivaiporã, Vale do Ivaí, no Paraná, de acordo com a Polícia Militar. O caso aconteceu nesta segunda-feira (18), o suspeito se evadiu.

continua após publicidade .

Conforme o boletim de ocorrência, a guarnição foi acionada para a Rua Santa Catarina, onde a solicitante informou que por volta das 13 horas estava em um ônibus do transporte público municipal, onde sentou-se do seu lado um homem que tinha aproximadamente 50 anos de idade, e que ela não o conhecia.

Durante o trajeto o homem tentou passar a mão em sua perna. Assustada, ela o advertiu para que parasse com a ação. Próximo da chegada de seu destino o homem investiu novamente em tentar acariciar a solicitante. Momento em que a mesma pediu ajuda a seu colega que começou a filmar a situação com seu celular, o homem então saiu do ônibus tomando rumo ignorado.

continua após publicidade .

Após denúncia da vítima, a equipe da PM a orientou a levar a filmagem até a 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil, para as providências de polícia judiciária. Também realizou buscas, porém não localizou o suspeito.

Siga o TNOnline no Google News