Mulher é suspeita de participar de arrombamento e furto em Lunardelli

Um bar localizado na rua Guanabara próximo ao barracão da Prefeitura de Lunardelli foi alvo de furto na madrugada desta segunda-feira (14). Uma mulher é suspeita de participar do crime.

continua após publicidade

Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, por volta das 03h40, a equipe de serviço foi solicitada por um vigilante que cuida do barracão da Prefeitura para atendimento de uma situação de furto em um bar nas proximidades.

- LEIA MAIS: Carteira é furtada de dentro de veículo em quintal de casa; entenda

continua após publicidade

No local, ele informou aos policiais militares, que ouviu um barulho e foi averiguar, quando estava subindo em direção ao bar se deparou com uma mulher, já conhecida por pequenos furtos nas cidades de Lunardelli e em Jardim Alegre. Porém, ela não tinha nenhum objeto em suas mãos, mas aparentava nervosismo.

Ao chegar no bar , ele notou um fardo de cerveja no chão do lado de fora e uma janela aberta. Ao entrar no estabelecimento viu que o forro de PVC estava no solo.

Foi notado também a falta de uma caixa de som de porte médio. Foram feitas diligências pela PM a fim de localizar suspeitos, porém, sem êxito até o momento. A Polícia Civil deve investigar o caso.

Siga o TNOnline no Google News