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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Mulher é suspeita de dar facadas no marido em Borrazópolis

Vítima foi encontrada com ferimentos nas costas e no braço e seria transferida para Apucarana para avaliação médica.

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Mulher é suspeita de dar facadas no marido em Borrazópolis
Autor Vítima seria transferida para uma unidade de saúde em Apucarana - Foto: TN Online/Arquivo

Uma mulher é suspeita de dar facadas no marido na madrugada deste sábado (29), em Borrazópolis. A PM foi acionada por volta das 3h30 após a unidade de saúde informar a entrada da vítima.

No hospital, os policiais encontraram o homem com ferimentos nas costas e no braço. Porém, devido ao visível estado de embriaguez, ele não soube informar a autoria ou as circunstâncias da agressão.

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A equipe médica informou que a vítima seria transferida para uma unidade de saúde em Apucarana para avaliação da gravidade das lesões.

O pai do homem relatou aos policiais que testemunhas apontaram a própria esposa da vítima como autora das facadas.

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A PM realizou diligências nas imediações para localizar a suspeita, mas não conseguiu encontrá-la.

O boletim de ocorrência foi confeccionado e encaminhado à 53ª DRP de Faxinal para as providências cabíveis.

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