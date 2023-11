Mulher é resgatada de helicóptero após capotamento em São João do Ivaí

Siga o TNOnline no Google News

Uma mulher foi resgatada de helicóptero após sofrer um acidente de trânsito, na tarde deste domingo (26), em São João do Ivaí, no norte do Paraná. A vítima dirigia um Fiat Palio que capotou na rodovia de acesso ao Distrito de Ubaúna.

Foram acionados o Copo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para socorrer a motorista que estava presa às ferragens. Após ser desencarcerada, a mulher recebeu os primeiros atendimentos no local do acidente e depois foi transferida pelo transporte aeromédico ao hospital.

