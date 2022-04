Mulher é presa por usar celular de vítima fatal de acidente

Policia Civil de Faxinal prendeu a mulher, que estava de posse de um aparelho que foi tirado da vítima de um acidente fatal ocorrido em 30 de março

Da Redação

Atualização: 15 de abril, 2022, às 17:53

fonte: Reprodução Blog do Berimbau

Vítima ficou presa entre as ferragens do caminhão, no acidente em 30 de março, quando alguém retirou o celular que era do motorista