Mulher é presa por manter marido em cárcere privado

Policiais militares prenderam na noite de segunda-feira (11), uma mulher por manter o marido em cárcere privado na residência do casal, localizada na Rua Santa Terezinha, em Ivaiporã.

Os militares foram acionados via Copom, no local, a vítima disse que a amásia o estaria mantendo em cárcere privado, acrescentando que ela fazia ameaças de morte e o agredia visto que este se encontrava com uma das pernas fraturadas, o impossibilitando que se defendesse.

Durante o relato, chegou ao local à mulher, bastante alterada passou a desacatar e desobedecer a equipe policial, “bando de diabos da desgraça, eu não vou sair daqui e não tem quem me tire” e proferiu ameaças de morte ao amásio “se eu for presa quando eu sair eu vou te matar”, desferindo chutes na perna da vítima.

Foi dado voz de prisão à autora que resistiu a prisão sendo necessário o uso de força para contê-la e algemá-la. Ela foi conduzida até o hospital municipal para exame da Covid-19 e posteriormente a 54ª DRP para as providências, diante do desejo da vítima em representar contra a autora.