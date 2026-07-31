Mulher é presa em Lidianópolis por mandado ligado ao tráfico de drogas

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Suspeita foi localizada pela Polícia Militar e encaminhada ao Depen de Ivaiporã, onde permanece à disposição da Justiça

A Polícia Militar cumpriu, na tarde de quinta-feira (30), um mandado de prisão contra uma mulher em Lidianópolis. A ordem judicial foi expedida pela Vara Criminal de Ivaiporã em um processo pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A equipe foi até um imóvel no distrito de Porto Ubá, após receber informações sobre o paradeiro da suspeita. No local, a mulher se apresentou aos policiais.

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Segundo a PM, ela não ofereceu resistência durante a abordagem. Em seguida, os policiais deram cumprimento ao mandado de prisão.

Após os procedimentos, a mulher foi encaminhada ao Departamento de Polícia Penal (Depen) de Ivaiporã, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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