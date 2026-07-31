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ORDEM JUDICIAL

Mulher é presa em Lidianópolis por mandado ligado ao tráfico de drogas

Suspeita foi localizada pela Polícia Militar e encaminhada ao Depen de Ivaiporã, onde permanece à disposição da Justiça

Escrito por Da Redação
Publicado em 31.07.2026, 09:45:40 Editado em 31.07.2026, 09:45:35
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Mulher é presa em Lidianópolis por mandado ligado ao tráfico de drogas
Autor O mandado foi cumprido no Porto Ubá - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

A Polícia Militar cumpriu, na tarde de quinta-feira (30), um mandado de prisão contra uma mulher em Lidianópolis. A ordem judicial foi expedida pela Vara Criminal de Ivaiporã em um processo pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A equipe foi até um imóvel no distrito de Porto Ubá, após receber informações sobre o paradeiro da suspeita. No local, a mulher se apresentou aos policiais.

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LEIA MAIS: Polícia Militar atende denúncia de maus-tratos a cadela em Rio Branco do Ivaí

Segundo a PM, ela não ofereceu resistência durante a abordagem. Em seguida, os policiais deram cumprimento ao mandado de prisão.

Após os procedimentos, a mulher foi encaminhada ao Departamento de Polícia Penal (Depen) de Ivaiporã, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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associação para o tráfico ivaipora MANDADO DE PRISÃO POLICIA MILITAR segurança pública trafico de drogas
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