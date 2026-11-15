Mulher é presa em Jandaia do Sul suspeita de manter a companheira impedida de sair de casa

Uma mulher de 38 anos foi presa na madrugada deste domingo (15), no centro de Jandaia do Sul, suspeita de agressão, constrangimento ilegal e de manter a própria companheira, de 35 anos, impedida de sair de casa. A ocorrência de violência doméstica, registrada no âmbito da Lei Maria da Penha, aconteceu por volta da 1h. A Polícia Militar foi acionada por um homem de 51 anos, tio da vítima, que acionou a corporação após presenciar a sobrinha tentando deixar o imóvel e sendo violentamente empurrada de volta para o interior da residência pela agressora.

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No local, a equipe policial conseguiu conversar de forma reservada com a vítima. Ela relatou aos agentes que a companheira não apenas a impedia de sair da residência, como também proibia qualquer tipo de comunicação com seus familiares. Para agravar a situação, a autora teria escondido pertences pessoais da vítima, incluindo o aparelho celular e os documentos de identificação, recusando-se a devolvê-los. Após ser acolhida em um ambiente seguro e receber as orientações necessárias, a mulher agredida manifestou o desejo de representar criminalmente contra a parceira.

Diante dos relatos e das evidências de vias de fato, cárcere privado e retenção de documentos, a Polícia Militar deu voz de prisão à mulher de 38 anos. Segundo a corporação, a suspeita apresentou um comportamento bastante exaltado e agressivo no momento da detenção, o que tornou necessário o uso de algemas para resguardar a integridade física dos envolvidos e a segurança da equipe policial. Após o controle da situação, as partes foram conduzidas separadamente à Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul, onde a autora foi apresentada às autoridades para a adoção das providências judiciárias cabíveis.