Mulher é presa em flagrante por tráfico de drogas na região

Uma mulher de 31 anos foi presa acusada de tráfico de entorpecentes nesta quarta-feira (28) no começo da noite, em Mauá da Serra. Contra ela havia denúncias da prática do crime na própria casa e os policiais conseguiram confirmar as informações, após observação na vizinhança.

Ela estava com mandado de prisão ativo pela comarca de Marilândia do Sul e foi presa em fragrante comercializando entorpecentes para vários usuários. Segundo relato da PM, havia um ‘entra e sai’ constante no local, com a suspeita entregando a droga e recebendo o dinheiro.

A mulher confirmou onde estavam as drogas na casa e o dinheiro do tráfico, com isso foi presa em flagrante pelo crime, além de ter tido contra si o mandado cumprido pela equipe policial.

A PM encaminhou a mulher, com o material apreendido para as providências na Delegacia de Polícia em Marilândia do Sul. Dentro da casa estavam seus filhos menores que foram abrigados pelo Conselho Tutelar.