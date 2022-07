Mulher é presa em flagrante com objetos furtados em lojas de Ivaiporã

Da Redação

Imagem ilisdtrativa

Uma mulher foi presa em flagrante pela Polícia Militar (PM)no início da tarde de segunda-feira, 23, após furtar vários objetos de lojas no centro de Ivaiporã.

A guarnição foi acionada para atender uma situação de furto na Livraria Studantil, onde a solicitante, funcionária da livraria relatou que flagrou pelas câmeras de segurança uma pessoa subtraindo alguns objetos e saiu da loja.

Diante da situação a vítima saiu na rua e localizou a autora do furto em frente a sorveteria Gebom que fica a alguns metros da livraria, momento em que foi acionado a polícia.

No local a equipe realizou busca pessoal na autora e localizou algumas camisetas com etiqueta das Lojas Pernambucanas, uma sanduicheira com etiqueta da Mercado Móveis, um par de chinelos, duas bolsas, uma arma de brinquedo e dois pacotes de café. Com apoio de outra viatura, os policiais foram a outras lojas para que fosse reconhecido os objetos.

Diante das evidências foi dada voz de prisão a autora e encaminha a sede da 6ª CIPM para confecção dos documentos e posteriormente a 54ª DRP.

