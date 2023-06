Mulher é presa em flagrante após furtar lojas no Vale do Ivaí

Em conversa com os policiais, ela acabou confessando o crime

Uma mulher foi presa em flagrante na tarde de quinta-feira (2), após ser flagrada furtando lojas no centro de Jardim Alegre, município que pertence ao Vale do Ivaí. No carro dela, os policiais encontraram outros produtos que foram furtados em uma loja de Ivaiporã.

A equipe de serviço do destacamento da PM de Jardim Alegre foi acionada por volta das 14h20, para a na Av. Mattos Leão, onde a solicitante relatou que foi vítima de furto.

No local, os policiais conversaram com a vítima, que apontou para a suspeita que estava em um carro. A mulher foi abordada e nada de ilícito encontrado.

No entanto, em conversa com os policiais, ela acabou confessando o crime e disse que havia furtado uma caneca e um descascador de legumes em uma livraria e papelaria. Na sequência, ela indicou que o produto estava dentro de seu carro, um Fiat Punto.

Em revista veicular, também foram encontradas seis calças e duas camisas com etiqueta de uma loja de Ivaiporã. Também foi encontrado uma calça e um vestido de um estabelecimento comercial de Jardim Alegre, em ambos casos os responsáveis pelas lojas reconheceram as vestimentas furtadas.

Ainda durante as buscas, foram localizadas seis caixas de chiclete, contendo 21 unidades, dois pacotes de pirulito, dois aparelhos celulares e vários outros produtos. A mulher foi questionada sobre a origem dos itens, mas não soube responder tal pergunta.

Diante dos fatos, a autora juntamente com os produtos e o veículo foram encaminhados para o destacamento policial de Jardim Alegre, onde foi confeccionado um boletim de ocorrência.



Posteriormente, a detida foi encaminhada para 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Ivaiporã para as medidas de polícia judiciária.

