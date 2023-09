Mulher é presa em flagrante após agredir mãe e avó, em Jardim Alegre

Uma mulher foi presa em flagrante no final da tarde de domingo (17), após agredir a mãe e avó em Jardim Alegre. Durante a abordagem da Polícia Militar (PM), a agressora resistiu, jogando pedra nos policiais.

A equipe foi acionada através do COPOM a comparecer na Rua Timbós, por volta das 17h50, em atendimento a um caso de violência doméstica, onde uma mulher estaria agredindo a própria mãe e a avó.

Ao chegarem no local, os policiais conversaram com as vítimas, que informaram terem sido agredidas com socos, chutes e pedradas pela agressora, que das agressões, resultaram em uma lesão no nariz e no joelho em uma das vítimas.

Diante dos fatos, a equipe localizou a agressora no quintal da residência vizinha. Ela recebeu voz de prisão e se negou a acompanhar a equipe, tentando fugir e jogou pedras nos policiais.

Sendo contida e algemada foi conduzida ao camburão da viatura, desferiu diversos chutes, causando um pequeno amassado na tampa do veículo.

As partes foram conduzidas inicialmente a sede da 6ªCIPM para confecção do B.O.U. e posteriormente a detida entregue à 54ª Delegacia de Polícia Civil de Ivaiporã para os procedimentos cabíveis.

