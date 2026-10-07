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Mulher é presa em Faxinal após polícia encontrar plantação de maconha em quintal

Ação cumpriu mandado de busca e apreensão no Conjunto Mutirão; plantas em diversos tamanhos e um celular foram apreendidos pela PCPR

Escrito por Da Redação
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Mulher é presa em Faxinal após polícia encontrar plantação de maconha em quintal
Autor Foto: REPRODUÇÃO

Uma mulher de 26 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta quarta-feira (7), em Faxinal (PR), após a Polícia Civil do Paraná (PCPR) encontrar uma plantação de maconha no quintal de sua residência. A prisão ocorreu no Conjunto Mutirão durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão conduzido por agentes da 53ª Delegacia Regional de Polícia.

- LEIA MAIS: Homem é preso com munições na região após sucessivas quebras de medida protetiva

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Durante as buscas no imóvel, a equipe localizou dez pés de substância análoga à maconha, que apresentavam tamanhos variados. Segundo a polícia, o mandado judicial também tinha como alvo o marido da suspeita, embora os desdobramentos sobre a situação dele não tenham sido detalhados na ocorrência inicial. Além das plantas, os policiais apreenderam um aparelho celular que será submetido à extração de dados.

Amostras das plantas recolhidas no local foram encaminhadas para a elaboração de laudo pericial, que comprovará a natureza da droga. Após receber voz de prisão, a suspeita foi levada ao Hospital Municipal para a realização do exame de corpo de delito, um procedimento padrão, e conduzida na sequência à Delegacia de Polícia Civil de Faxinal, onde as medidas de polícia judiciária foram adotadas.

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Faxinal PR mandado de busca plantação de maconha polícia civil prisão em flagrante trafico de drogas
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