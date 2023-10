Mulher é presa com mais de 500 porções de drogas em Mauá da Serra

Uma mulher foi presa com uma grande quantidade de drogas durante a madrugada deste domingo (22) em Mauá da Serra, no Vale do Ivaí. De acordo com a Polícia Militar (PM), a suspeita estava com 254 porções de crak, 62 porções de maconha e 224 pinos de cocaína, totalizando 540 porções de drogas.

continua após publicidade

LEIA MAIS - Homem bêbado agride e tenta afogar companheira na região

Segundo os policiais, a mulher foi presa em uma casa que funciona como ponto de venda de drogas, na rua Bela Vista, no Centro II. Na residência haviam quatro crianças, que são filhas da suspeita. Os PMs afirmaram que ela foi vista saindo do local com uma sacola em mãos. Após ser abordada os agentes encontraram toda a droga dentro da sacola que a mulher carregava.

continua após publicidade

Ainda conforme os PMs, foi realizado busca domiciliar na residência, onde foi encontrado uma balança e um caderno com anotações da movimentação da venda de drogas. A suspeita recebeu voz de prisão e foi encaminhada para a delegacia de Marilândia do Sul. Uma conselheira tutelar foi acionada por conta das crianças.

Siga o TNOnline no Google News