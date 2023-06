Mulher é presa com cocaína e carregador de pistola em Cambira

Uma mulher foi presa por tráfico de drogas nesta quinta-feira (8), na área central de Cambira.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia militar (PM), recebeu denúncias que em um determinado endereço onde já ocorreu outras prisões pelo mesmo crime haveria uma mulher vendendo entorpecentes.

A equipe se deslocou para o endereço, e no local visualizou um homem chegando no portão da residência quando outro homem que estava no quintal entregou um objeto a ele. Foi dado voz de abordagem, mas ambos fugiram do local.

Na casa, em busca domiciliar foi localizado 23 porções de cocaína prontas para venda, uma balança de precisão e um carregador de pistola PT 838 calibre 38.

A mulher foi presa e encaminhada para a delegacia com a droga e os objetos apreendidos.

