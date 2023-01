Mulher é presa após furtar botijão de gás em São Pedro do Ivaí

Da Redação

A Polícia Militar (PM) de São Pedro do Ivaí realizou a prisão de uma mulher, de 29 anos, após receber denúncias de que ela estaria tentando vender botijões de gás para populares. A ocorrência foi registrada na Rua Maria Ozória.

De acordo com informações, um colega da vítima estava carregando o botijão de gás pelas ruas. Questionada, a mulher afirmou às autoridades que pegou o objeto de sua própria residência e pediu a ajuda do homem, de 33 anos, para mover o botijão.

A PM acompanhou a suspeita até o suposto imóvel. Chegando no local, a mulher mostrou um fogão que realmente estava sem o botijão de gás. A casa, no entanto, estava com vários vidros quebrados e havia um boletim de ocorrência sobre um furto de botijões.

A ação criminosa teria acontecido no último dia 12 de janeiro, e a mulher seria a suposta autora do crime. Novamente questionada pelos policiais, ela afirmou que o botijão que estaria tentando vender na Rua Maria Ozória era "outro".

Diante dos fatos a mulher e o botijão de gás foram apresentados na delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul. O dono da residência não foi localizado.

