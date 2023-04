Mulher é morta a facadas pelo ex-marido ao chegar do trabalho no PR

Da Redação

O crime ocorreu na noite de segunda-feira

No início da noite desta segunda-feira (17), uma mulher identificada como Clemair Sutil, foi atacada e morta a facadas quando estava chegando em casa na Rua Nadi Pontello, bairro Cristo Rei, em São João no sudoeste do Paraná.

De acordo com informações, Clemair, estava retornando do trabalho por volta das 19 horas, quando foi surpreendida pelo ex-marido que o aguardava em frente a sua residência.

A Polícia Militar foi acionada e isolou o local para o trabalho de perícia da Polícia Civil e Criminalística. Em seguida o corpo foi encaminhado ao IML de Pato Branco.

O suspeito do crime que não teve o nome revelado fugiu e ainda não foi localizado.

* Com informações PP News

