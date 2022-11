Mulher é levada pela PM ao hospital após ser agredida pelo companheiro

Da Redação

Uma mulher foi levada em estado de choque ao Hospital Municipal de São João do Ivaí, após ser agredida pelo companheiro. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar (PM) na madrugada desta terça-feira.

A equipe do destacamento da Polícia Militar local foi acionada por volta das 04h35 para atender uma denúncia de violência doméstica. A vítima se encontrava na delegacia de Polícia Civil aguardando a chegada da equipe policial.

No local, a mulher que estava com uma criança no colo ao avistar a viatura começou a chorar, aparentemente em estado de choque. Era visível uma escoriação no rosto, sendo que ela não respondia nenhuma das perguntas da equipe policial.

A guarnição então encaminhou a mulher junto com a criança para o Hospital Municipal de São João do Ivaí para atendimento médico.

Chorando o tempo todo, passou a responder algumas poucas perguntas do médico. Disse o nome dela e que o agressor foi seu convivente, sem dar mais informações. Ela então foi medicada e ficou em observação no hospital junto da criança.

Com a mulher já medicada os policiais tentaram mais uma vez contato com ela na tentativa de colher mais dados para identificar o autor das agressões.

Porém, disse apenas que morava ao lado de um depósito de gás em uma casa branca, porém não elaborou mais informações, e começou a dormir.

De posse das poucas informações os policiais realizaram diligências, porém não foi localizado o endereço. A equipe retornou no hospital e informou ao enfermeiro para que acionasse a PM, assim que a vítima recobrasse a consciência.

