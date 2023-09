Mulher é levada para a UPA após ser agredida, companheiro foi preso

Siga o TNOnline no Google News

Uma mulher de 41 anos foi levada com ferimentos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Ivaiporã, após ser agredida pelo companheiro na tarde de sábado (9).

Conforme as informações do Boletim de Ocorrência, equipe da Policia Militar (PM) foi acionada para comparecer a Vila Santa Maria, para dar apoio a equipe do Siate/Corpo de Bombeiros, onde uma mulher teria sido vítima de lesão corporal.

No local os policiais conversaram com a vítima que relatou aos agentes que o seu amásio a agrediu com um soco na cabeça lhe causando uma lesão.

A vítima foi encaminhada à UPA para atendimento médico e ficou internada em observação.

Policiais das equipes RPA realizaram diligências e localizaram o autor. O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado para 54ª Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado.

