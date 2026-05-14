Mulher é levada ao hospital com braço fraturado após agressão do convivente em Ariranha do Ivaí

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Uma mulher precisou ser internada depois de sofrer uma fratura no braço durante uma agressão doméstica na noite de quarta-feira (13), em Ariranha do Ivaí, no Vale do Ivaí. Conforme a Polícia Militar, o suspeito é o convivente da vítima, preso após atacar a companheira dentro da residência da família.

Quando a equipe chegou ao endereço indicado, encontrou a mulher protegida no interior do imóvel, após as agressões.

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Segundo informações repassadas à polícia, o homem voltou para casa sob efeito de álcool, apresentando comportamento agressivo, e iniciou ameaças contra familiares.

Durante a tentativa de conter a situação, a mulher acabou atingida por golpes com um caule de mandioca. A agressão causou ferimentos na cabeça e uma fratura no braço esquerdo.

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Após o atendimento inicial, a vítima foi levada para um hospital de Ivaiporã, onde permaneceu internada para avaliação e acompanhamento médico.

O autor foi preso em flagrante pela Polícia Militar e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, que dará sequência às medidas judiciais.

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