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JARDIM ALEGRE

Mulher é furtada após deixar bolsa na calçada de casa

Vítima retornava de viagem e teve cartão de aposentadoria e dinheiro levados em Jardim Alegre

Escrito por Da Redação
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Mulher é furtada após deixar bolsa na calçada de casa
Autor Pertences estavam em bolsa da vítima - Foto: Magnific/imagem ilustrativa

Uma moradora de Jardim Alegre teve parte de seus pertences furtados após um rápido momento de distração na porta de casa. O crime aconteceu na Rua das Rosas, quando ela retornava de uma viagem na última sexta-feira, mas a ocorrência só foi registrada pelas autoridades na manhã desta segunda-feira (2).

-LEIA MAIS: Homem é preso após espancar amigo da ex-mulher em Ivaiporã

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Segundo o relato repassado aos policiais, a vítima deixou sua bolsa no chão, sobre a calçada, enquanto abria a residência para entrar. Minutos depois, ao pegar o acessório novamente, ela percebeu que ele havia sido revirado por alguém que passava pelo local.

Na ação, o criminoso levou todos os documentos pessoais da vítima (RG e CPF), um cartão bancário utilizado para o recebimento da aposentadoria e R$ 70 em notas diversas.

A Polícia Militar registrou o caso e orientou a moradora sobre as medidas de segurança necessárias, como o bloqueio imediato do cartão e o processo para a emissão de novos documentos. Não há, até o momento, pistas sobre a autoria do furto.

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furtos Jardim Alegre POLICIA MILITAR Prevenção a Furtos segurança
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