Mulher é furtada após deixar bolsa na calçada de casa

Vítima retornava de viagem e teve cartão de aposentadoria e dinheiro levados em Jardim Alegre

Uma moradora de Jardim Alegre teve parte de seus pertences furtados após um rápido momento de distração na porta de casa. O crime aconteceu na Rua das Rosas, quando ela retornava de uma viagem na última sexta-feira, mas a ocorrência só foi registrada pelas autoridades na manhã desta segunda-feira (2).

-LEIA MAIS: Homem é preso após espancar amigo da ex-mulher em Ivaiporã

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo o relato repassado aos policiais, a vítima deixou sua bolsa no chão, sobre a calçada, enquanto abria a residência para entrar. Minutos depois, ao pegar o acessório novamente, ela percebeu que ele havia sido revirado por alguém que passava pelo local.

Na ação, o criminoso levou todos os documentos pessoais da vítima (RG e CPF), um cartão bancário utilizado para o recebimento da aposentadoria e R$ 70 em notas diversas.

A Polícia Militar registrou o caso e orientou a moradora sobre as medidas de segurança necessárias, como o bloqueio imediato do cartão e o processo para a emissão de novos documentos. Não há, até o momento, pistas sobre a autoria do furto.