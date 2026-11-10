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TRÁFICO DE DROGAS

Mulher é flagrada fracionando drogas ao lado de bebê e quatro são presos em Lunardelli

Denúncia anônima levou policiais a residência onde suspeitos embalavam crack e cocaína na mesma cama em que repousava a criança

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Mulher é flagrada fracionando drogas ao lado de bebê e quatro são presos em Lunardelli
Autor Foto: Reprodução/ Magnific

Quatro pessoas foram detidas por envolvimento com o tráfico de drogas na noite de segunda-feira (9) em Lunardelli, no Vale do Ivaí, após a Polícia Militar encontrar uma mulher fracionando entorpecentes em uma cama ao lado de um bebê de apenas quatro meses. A operação foi deflagrada pela equipe das Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) a partir de uma denúncia anônima que indicava o comércio de entorpecentes em uma residência localizada na Rua Luiz Lourenço Nogueira, na área urbana do município.

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A ação policial teve início com a interceptação de um homem que havia acabado de sair da casa denunciada. Durante a revista, os agentes encontraram pedras de crack com o indivíduo, que confessou ter adquirido o entorpecente naquele endereço. Com a confirmação da atividade ilícita, a equipe se deslocou para realizar a abordagem no imóvel.

Ao perceber a chegada da viatura, o suspeito apontado como o principal responsável pelo tráfico tentou fugir a pé. Durante a corrida, ele dispensou uma bolsa que continha diversas porções de crack e cocaína, mas acabou sendo alcançado e detido pelos policiais. Ao entrarem na residência para averiguação, as autoridades se depararam com a cena alarmante da mulher preparando a droga na cama em que o recém-nascido estava deitado. Outra criança também se encontrava na casa, configurando um cenário de extrema vulnerabilidade para os menores.

Diante da situação de risco, o Conselho Tutelar foi imediatamente acionado e compareceu ao local para resgatar as crianças e tomar as medidas de proteção cabíveis.

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Durante as buscas no interior da residência, a Rotam recolheu pouco mais de 17 gramas de crack e 15 gramas de cocaína já fracionados para venda. A polícia também apreendeu R$ 363 em dinheiro e quatro aparelhos celulares de procedência duvidosa, que os agentes suspeitam ser produtos de furto trocados por drogas. Todos os quatro envolvidos, juntamente com as apreensões, foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil para a lavratura do flagrante e a sequência das investigações.

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cocaína conselho tutelar crack Lunardelli POLICIA MILITAR segurança pública trafico de drogas
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