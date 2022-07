Mulher é ferida com tijolada na cabeça pelo marido

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa

A equipe do Samu atendeu no início da tarde de segunda-feira (11) uma mulher vítima de violência doméstica na Rua Urubupunga, em Ivaiporã. A mulher levou uma tijolada na cabeça, o agressor foi preso.

continua após publicidade .

Conforme a Polícia Militar, a guarnição foi acionada pelo Samu, por volta das 13 horas, no local em contato com a vítima, ela relatou que seu esposo chegou em casa alterado e agressivo vindo a acertar um tijolo em sua cabeça.

O autor saiu correndo do local, mas foi contido por familiares e vizinhos sendo o mesmo encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil para procedimentos cabíveis. A mulher foi encaminhada pelo Samu à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

continua após publicidade .

Outra ocorrência (Perturbação do Sossego)

Na madrugada, a equipe deslocou até uma casa no quadro urbano da cidade, para atender uma situação de som alto. Sendo constatado tratar-se de uma área de lazer que é alugado para festas.

Em contato com uma mulher que apresentou com responsável da festa ela foi orientada a desligar o som e atendeu prontamente a equipe acabando com a perturbação do sossego;

Siga o TNOnline no Google News