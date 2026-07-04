Mulher é ferida com faca durante discussão por ciúmes em Jandaia do Sul

Vítima sofreu um corte no dedo da mão direita e foi encaminhada para atendimento médico antes de prestar depoimento à polícia

Uma mulher foi vítima de agressão na madrugada deste sábado (4), em Jandaia do Sul, no norte do Paraná. O caso, tratado como violência doméstica e familiar, ocorreu na região central da cidade.

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De acordo com a Polícia Militar, a vítima relatou que foi atacada pelo companheiro durante uma discussão motivada por ciúmes. Segundo o depoimento prestado aos policiais, o homem teria se apoderado de uma faca e atingido o dedo anelar da mão direita da mulher.

Quando a equipe chegou ao local, o suspeito estava dormindo e apresentava sinais visíveis de embriaguez. Os policiais também constataram que a vítima havia ingerido bebida alcoólica.

Diante da lesão sofrida, a mulher foi encaminhada inicialmente à Unidade Básica de Saúde (UBS) de Jandaia do Sul para receber atendimento médico. Após os procedimentos, ela e o companheiro foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, que ficará responsável pela investigação e pelas medidas legais cabíveis.