Mulher é feita refém ao chegar em casa e S-10 é roubada em Cambira

Buscas foram feitas, mas até o momento, nenhum ladrão foi preso

Uma caminhonete S-10 foi roubada e uma mulher foi feita refém. O crime aconteceu no centro de Cambira, no Vale do Ivaí. A Polícia Militar (PM) foi chamada para atender a ocorrência na madrugada deste sábado (16).

A vítima contou para a PM que ao chegar de Jandaia do Sul, no momento em que guardava a caminhonete na garagem, foi surpreendida por dois ladrões que a obrigaram entrar em casa.

Só por volta das 1h10 da madrugada os ladrões deixaram a residência e fugiram com a caminhonete. Roubaram também dois televisores, joias, três casacos, carne que estava na geladeira e uma bolsa. Buscas foram feitas, mas até o momento, nenhum ladrão foi preso. A S-10, placas AZT-1132 branca, ainda não foi encontrada.

