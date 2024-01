Mulher e ex-marido trocam agressões em posto de combustíveis na região

Uma mulher e o ex-marido se desentenderam e entraram em vias de fato em um posto de combustíveis na cidade de Borrazópolis na tarde de quinta-feira (11). A Polícia Militar foi chamada e o caso foi parar na Delegacia de Faxinal.

De acordo com o boletim de ocorrência, a situação ocorreu por volta das 16h30. Ao chegarem no local, os policiais conversaram com a mulher, ela relatou que quando chegou ao posto, o ex-marido iniciou uma discussão e a empurrou. Ela reagiu e foi para cima dele, segurando-o com as mãos.

A solicitante, segundo a PM, não apresentava lesões visíveis, mas o ex-marido tinha arranhões no pescoço.

Diante do desejo da mulher em representar contra o ex-marido, ele foi encaminhado para a 53ª Delegacia Regional de Polícia de Faxinal para as medidas legais cabíveis.

