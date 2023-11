Mulher é estrangulada com o bebê de seis meses no colo pelo marido

Uma mulher foi espancada, estrangulada e ameaçada pelo marido enquanto estava com o filho de seis meses no colo, em uma residência localizada na área central de Novo Itacolomi. Conforme a vítima, o marido de 33 anos estava em um bar e voltou para a casa embriagado, passando a agredi-la. Ele pegou uma faca de cozinha e proferiu xingamentos e ameaças de morte.

Com medo, a mulher se trancou no quarto do casal, com seu filho no colo. No entanto, o agressor arrombou a porta e a agarrou pelo pescoço, tentando esganá-la. A vítima chegou a perder a consciência e caiu com o bebê, causando escoriações na cabeça da criança. As agressões resultaram em vermelhidão no pescoço e escoriações nos pés, além de escoriações na cabeça do bebê.

Após a violência, o agressor pegou o filho no colo e continuou ameaçando a esposa com a faca na mão. A mulher contou que, quando teve a oportunidade, pegou o celular e acionou a Polícia Militar (PM). Quando percebeu que a esposa chamou a polícia, o homem fugiu para Apucarana com o veículo do casal, um Chevrolet Corsa de cor prata.

A vítima foi orientada quanto aos procedimentos referentes à Lei Maria da Penha, a equipe ofereceu transporte para algum outro lugar seguro. No entanto, ela recusou e disse que iria para a casa do pai, que mora a uma quadra de distância.

A equipe realizou buscas pelo agressor, porém o homem não foi encontrado.

