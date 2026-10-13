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AGRESSÃO

Mulher é espancada por ex-marido dentro de casa em São João do Ivaí

Vítima levou socos e tapas, precisou de atendimento médico e pediu medida protetiva de urgência

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Mulher é espancada por ex-marido dentro de casa em São João do Ivaí
Autor Foto: Pixabay

Uma mulher foi agredida física e verbalmente pelo ex-marido no final da tarde da última segunda-feira (12), no Centro de São João do Ivaí. O homem invadiu a residência da vítima, desferiu vários socos e tapas contra ela e fugiu em um carro logo após o ataque.

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A Polícia Militar foi chamada e encaminhou a mulher ao hospital municipal da cidade para receber cuidados médicos e realizar o exame de lesões corporais. Aterrorizada e com receio pela própria vida, a vítima relatou aos agentes que essa não foi a primeira vez que sofreu agressões por parte do ex-companheiro e solicitou uma medida protetiva de urgência para impedir a aproximação dele.

Os policiais militares colheram as características do suspeito e do veículo utilizado na fuga e fizeram buscas intensivas por toda a região, mas o homem não foi localizado. A vítima recebeu orientações sobre os direitos legais e o caso foi repassado à Polícia Civil, que ficará responsável pelas investigações e por pedir a ordem de proteção à Justiça.

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