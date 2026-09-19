Mulher é espancada por dono de bar em praça de Jandaia do Sul
Vítima estava em uma cafeteria no centro quando foi atacada pelo agressor, que fugiu após destruir os óculos dela
Uma mulher foi agredida com chutes na cabeça, costelas e barriga na madrugada deste sábado (19), na Praça do Café, na região central de Jandaia do Sul. O autor das agressões, segundo o relato da vítima, é dono de um bar localizado na rodoviária da cidade.
-LEIA MAIS: Região de Apucarana registra queda nos casos e mortes por doenças respiratórias
A Polícia Militar fazia rondas pela região central, por volta da meia-noite e meia, quando foi parada pela mulher, que pedia socorro. Ela contou aos policiais que estava sentada em um estabelecimento comercial na praça quando o homem se aproximou. Durante o ataque, além da violência física, o agressor a ofendeu com diversos xingamentos.
Ainda durante a confusão, o homem arrancou e pisou nos óculos de grau da vítima, quebrando a armação e as lentes, antes de fugir do local.
A equipe policial ofereceu acionar uma ambulância para levá-la ao hospital municipal da cidade, mas a mulher dispensou o socorro público, afirmando que buscaria atendimento médico por conta própria através de seu plano de saúde particular.
A PM registrou o caso e orientou a vítima sobre os passos legais que ela deve tomar na delegacia para que o agressor responda criminalmente pelas lesões corporais e pelo dano aos óculos. Até o fechamento desta reportagem, o homem não havia sido localizado.