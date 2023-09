Mulher é espancada pelo ex-companheiro por ter saído para passear

Siga o TNOnline no Google News

No início da manhã de domingo (10), a Polícia Militar (PM) de Faxinal foi acionada para a Rua Urias Miranda, onde uma mulher estava sendo espancada pelo ex-companheiro.

A PM foi chamada por volta das 6 horas, chegando ao local, os agentes conversaram com a vítima. Ela relatou que está separada há 7 meses e a confusão teve início após sair para passear na noite anterior. No local encontrou o ex-convivente que a pegou pelos braços tirando a força do estabelecimento.

Ela então retornou para casa, e enquanto estava dormindo ouviu barulho no quintal. Ao sair se deparou com o ex-companheiro bastante alterado. Ele desferiu um chute no abdome da mulher, mesmo ela endo caído ao solo, o homem continuou chutando.

As filhas da vítima de 14 e 13 anos interviram e entraram em vias de fato com o agressor, o que provocou lesão no joelho e pé direito em uma das adolescentes.

A mulher apresentava uma lesão em sua mão esquerda, no lado direito do pescoço, bem como uma lesão anterior também causada por ele no joelho esquerdo que foi agravada pela queda.

As vítimas relataram ainda que toda a confusão ocorreu na via pública e que quando o autor se evadiu em um Gm/Vectra, ele teria atirado o veículo contra as vítimas.

Os policiais acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que encaminhou as vítimas ao Hospital Municipal Juarez Barreto para atendimento e laudo de lesão corporal. Foram realizadas diligências, mas o agressor não foi encontrado.

