Mulher é espancada durante tentativa de roubo em Jardim Alegre

Na sexta-feira, por volta das 20h20 a Polícia Militar (PM) foi chamada para atender um caso de lesão corporal, onde uma mulher que estava sendo agredida na Rua Dom Pedro segundo, em Jardim Alegre.

Chegando ao local, a equipe encontrou a vítima caída ao solo e com ferimentos na região do rosto, mãos e boca. Indagada, ela relatou que andava pela via, quando um homem a abordou e tentou pegar sua bolsa. Ela reagiu segurando a bolsa para que não fosse levada.

Sendo que o assaltante passou a agredi-la violentamente, com socos e chutes, causando os ferimentos. Na sequência o autor, se evadiu do local tomando rumo ignorado.

A mulher relatou à equipe que o indivíduo vestia uma jaqueta branca e um boné marrom. As informações foram repassadas para a equipe da Rotam que iniciou uma busca na localização do responsável. Uma ambulância da equipe de Saúde de Jardim Alegre prestou os primeiros socorros à vítima e a encaminhou ao Hospital Municipal.

Foram realizadas diligências nas proximidades, mas até o momento as equipes policiais não tiveram sucesso na captura do agressor.

