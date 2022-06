Mulher é espancada após convivente ler mensagens no celular dela

Da Redação

Uma mulher foi agredida violentamente pelo convivente, após ele ler mensagens em um aplicativo no celular dela. O caso aconteceu no domingo (12), na Rua Ana Neri, em Faxinal, por volta das 21h40.

A Polícia Militar foi chamada e no local fez contato com a solicitante. Ela passou a relatar que estava em casa juntamente com seu convivente, quando foi ao banheiro e deixou seu celular sobre o sofá.

Ele então pegou o celular e sem a sua autorização, vasculhou as mensagens e ao encontrar uma arquivada, a questionou já em tom bastante agressivo.

Na sequência, o convivente partiu para cima e empurrou a mulher jogando sobre a cama e desferiu socos, que resultaram em várias escoriações no braço esquerdo, bem como na região do seio direito. Com o celular na mão ele ainda desferiu um golpe na região do rosto, que resultou em um pequeno hematoma no olho direito da vítima.

A mulher disse ainda, que durante as agressões, foi injuriada com palavras de baixo calão, e que o autor a ameaçou dizendo “vou te matar”.

Ela então gritou pedindo ajuda a vizinhos, momento em que o agressor, pulou o muro e se evadiu a pé tomando rumo ignorado.

Diante da vontade em representar contra o agressor, a vítima foi conduzida até o Hospital Municipal de Faxinal onde realizou exame de lesão corporal.

Os policiais também realizaram patrulhamento a fim de tentar localizar o autor, porém sem êxito. A vítima foi orientada sobre os procedimentos a serem tomados.