Mulher é esfaqueada no tórax e encaminhada pelo Samu ao hospital

Uma mulher de 34 anos foi socorrida pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao hospital, após ser vítima de esfaqueamento no Distrito de Alto Porã, em Ivaiporã, na noite de sábado (24).

A Polícia Militar (PM) registrou a ocorrência de lesão corporal grave. O caso foi por volta das 23h20 em um bar na Rua Corumbataí.

No local a equipe encontrou a vítima caída em decúbito dorsal com ferimento de arma branca no tórax, próximo ao ombro.

O convivente estava com a vítima e relatou que a mulher foi agredida por outra que não soube precisar quem seria e um homem.

Após a mulher ser socorrida pela equipe do Samu, os policiais realizaram diligências na tentativa de localizar os agressores, porém, sem êxito. A Polícia Civil vai investigar o caso.

