Mulher é encontrada na casa do ex após princípio de incêndio em Ivaiporã
Segundo a PM, mulher teria entrado embriagada no imóvel e acendido o fogão e acabou dormindo
Uma mulher foi encontrada na casa do ex-companheiro após um princípio de incêndio no Jardim Alvorada, em Ivaiporã, no sábado (26). Segundo a PM, ela teria entrado embriagada no imóvel e acendido o fogão.
O caso aconteceu após o fim de um relacionamento de aproximadamente seis meses. Segundo o morador, o casal havia terminado há cerca de uma semana.
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Conforme o relato feito à polícia, o homem chegou à residência e encontrou a ex-companheira dentro do imóvel.
Ainda segundo ele, a mulher teria acendido o fogão e dormido em seguida. O fogo provocou danos no forro, nas cortinas e no fogão.
A autora se prontificou a deixar a residência, sendo lavrado o termo circunstanciado. As partes foram orientadas pela equipe policial.
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