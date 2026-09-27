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Vale do Ivaí
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PLANTÃO POLICIAL

Mulher é encontrada na casa do ex após princípio de incêndio em Ivaiporã

Segundo a PM, mulher teria entrado embriagada no imóvel e acendido o fogão e acabou dormindo

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Mulher é encontrada na casa do ex após princípio de incêndio em Ivaiporã
Autor Mulher teria entrado embriagada no imóvel e acendido o fogão - Foto: TN Online/Arquivo/Ilustração

Uma mulher foi encontrada na casa do ex-companheiro após um princípio de incêndio no Jardim Alvorada, em Ivaiporã, no sábado (26). Segundo a PM, ela teria entrado embriagada no imóvel e acendido o fogão.

O caso aconteceu após o fim de um relacionamento de aproximadamente seis meses. Segundo o morador, o casal havia terminado há cerca de uma semana.

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Conforme o relato feito à polícia, o homem chegou à residência e encontrou a ex-companheira dentro do imóvel.

Ainda segundo ele, a mulher teria acendido o fogão e dormido em seguida. O fogo provocou danos no forro, nas cortinas e no fogão.

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A autora se prontificou a deixar a residência, sendo lavrado o termo circunstanciado. As partes foram orientadas pela equipe policial.

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´polícia incendio ivaipora Jardim Alvorada Relacionamento violência domestica
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