Mulher é encontrada morta em casa abandonada em Mauá da Serra

Uma mulher, ainda não identificada, foi encontrada morta em uma residência abandonada na Rua Eidi Yano, área central de Mauá da Serra. Conforme a Polícia Militar (PM), a casa abandonada serve como abrigo para andarilhos.

No local, a equipe policial encontrou a residência com as portas abertas e uma mulher, possivelmente moradora de rua, deitada no chão. A PM foi chamada por volta das 16 horas.

Não foram localizados documentos com a pessoa em óbito. A polícia isolou o local e acionou o Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana e a criminalística, que removeram o corpo e encaminharam a pessoa para identificação e procedimentos pertinentes. Devido ao estado avançado de decomposição do corpo, não foi possível determinar se a morte foi violenta ou natural. A Polícia Civil investigará o caso.

