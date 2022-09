Mulher é encontrada morta dentro de casa em Jandaia do Sul

Da Redação

A idosa sofria de problemas cardíacos e de diabetes

Uma idosa, de 76 anos, foi encontrada morta dentro de sua casa localizada no centro de Jandaia do Sul, na tarde deste sábado (10). A Polícia Militar (PM) foi até o local e conversou com o neto da mulher, que foi quem acionou os policiais, e ele informou que faziam aproximadamente quatro dias que ela não entrava em contato com nenhum familiar e que eles resolveram ir verificar se estava tudo bem.

Porém, conforme o boletim, quando a família chegou na casa, sentiu um cheiro forte vindo de um dos quartos e resolveu chamar os policiais, já que a porta do cômodo estava trancada. A equipe arrombou a porta do quarto e encontrou a idosa deitada na cama sem vida.

A ambulância da Defesa Civil esteve no endereço e constatou o óbito. Os familiares contaram aos policiais que a idosa tinha problemas cardíacos e sofria de diabetes. A família da vítima foi orientada para que fizesse contato direto com a funerária da cidade para fazer a remoção do corpo do local.

