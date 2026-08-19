Mulher é encontrada ferida após agressão do companheiro em Ivaiporã

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Vítima foi localizada caída em via pública e encaminhada à UPA; suspeito não foi encontrado pela PM

Uma mulher foi encontrada ferida na Avenida Paraíba após ter sido agredida pelo companheiro na noite de terça-feira (18), em Ivaiporã. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência.

A vítima estava caída em via pública quando os policiais chegaram. A equipe acionou o Corpo de Bombeiros Militar para prestar os primeiros socorros.

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A mulher apresentava escoriações no rosto e reclamava de dores. Segundo o relato dela aos socorristas e policiais, as lesões ocorreram após uma agressão praticada pelo companheiro.

A Polícia Militar fez buscas pela região para localizar o suspeito. No entanto, ele não foi encontrado até o encerramento do patrulhamento.

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A vítima foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ivaiporã para receber atendimento médico.

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