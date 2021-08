Mulher é encaminhada após desacato à fiscais da Covid -19

Da Redação

Imagem ilustrativa

Uma mulher acabou sendo encaminhada à 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM) para confecção de termo circunstanciado, por desacato a fiscais da Covid-19. A ocorrência foi em Ivaiporã na madrugada deste sábado (14), por volta das 2 horas na Av. Souza Naves.

No local o fiscal relatou aos policiais militares que foi abordar uma pessoa que estava sob o efeito de bebida alcoólica, fora do horário na rua devido ao toque de recolher e não quis respeitar a ordem do fiscal.

Quando o mesmo pediu sua documentação, logo após ela o desacatou, falando que ele não era policial e não tinha autoridade para chamar sua atenção.

Diante do fato a mulher foi notificada e encaminhada até a 6ª CIPM, para a confecção do termo circunstanciado.