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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Mulher é encaminhada ao hospital após ser agredida pelo ex em Faxinal

Vítima disse à PM que sofreu agressões, ameaças de morte e que o suspeito descumpriu medida protetiva

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.06.2026, 09:13:11 Editado em 24.06.2026, 09:13:04
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Mulher é encaminhada ao hospital após ser agredida pelo ex em Faxinal
Autor O caso foi registrado no Hospital Municipal de Faxinal - Foto: Joédson Alves/Agência Brasil/Imagem Ilustrativa

Uma mulher foi encaminhada ao hospital de Faxinal na madrugada desta quarta-feira (24) após ser agredida pelo ex-companheiro. Segundo a Polícia Militar, a vítima possui medida protetiva contra o suspeito.

A PM foi acionada por volta das 3h40 após o hospital informar a entrada da mulher, que havia sido socorrida pelo Samu.

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LEIA MAIS: Prisão, droga e veículo recolhido marcam ações da PM em Ivaiporã

A vítima relatou que o ex entrou em sua residência na noite de terça-feira (23) e se recusou a sair. Segundo ela, o homem a agrediu, fez ameaças de morte, trancou as portas da casa e monitorou seu celular para impedir que deixasse o local.

Os policiais constataram lesões nos lábios e nos braços da mulher. Ela também estava bastante abalada. A equipe realizou buscas pelo suspeito, mas ele não foi localizado.

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Após receber atendimento médico e passar por exame de lesão corporal, a vítima foi levada para casa. Os policiais orientaram familiares para que ela permanecesse acompanhada durante a noite. O caso foi registrado e será investigado.

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AGRESSÃO Atendimento Médico investigação criminal MEDIDA PROTETIVA POLICIA MILITAR violência domestica
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