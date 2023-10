Mulher é encaminhada ao hospital após ser agredida pelo companheiro

Ela foi agredida com um soco no rosto

Na tarde de quinta-feira (19), uma mulher de 30 anos deu entrada no Instituto de Saúde Bom Jesus com ferimentos na cabeça, vítima de violência doméstica, em Ivaiporã.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 17h15 e conversou com a vítima, ela relatou que seu companheiro a agrediu com um soco no rosto, resultando em sua queda e no ferimento na cabeça.

Devido ao estado da vítima, não foi possível obter informações adicionais, pois estava sendo atendida por um médico no momento.

As informações e características do auto foram repassadas para a rede de viaturas, que realizaram patrulhamento, porém, sem sucesso até o momento.

Foi feito o registro de um Boletim de Ocorrência Unificado (BOU), que será encaminhado à Polícia Civil para as medidas cabíveis.

