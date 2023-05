Mulher é encaminhada ao hospital após ser agredida pelo companheiro

Da Redação

Um homem foi preso na tarde de sexta-feira (12) depois de agredir a companheira, em São João do Ivaí, no centro norte do PR.

De acordo com a Polícia Militar (PM), por volta das 15h30, a equipe de serviço foi informada pela Polícia Civil que uma mulher teria sido agredida por seu convivente, que ele teria se evadido e a vítima estava no hospital sendo atendida.

A equipe foi ao Hospital Municipal e conversou com a vítima. Ela confirmou a agressão e mostrou marcas no rosto, bem como, um corte no lábio que segundo ela proveniente de uma pancada, após o autor arremessar o celular nela.

Após constatado as lesões e de posse de possíveis locais de parada do suposto autor, a equipe saiu em patrulhamento.

O homem estava bebendo no “Bar do Tonho” na esquina da Rua Corifeu de Azevedo com a Rua Osni Bonilha.

Ele foi abordado e informado do teor da denúncia, sendo então dada prisão. O detido foi conduzido a Delegacia de Polícia Civil (PCPR), para providências de polícia judiciária.

