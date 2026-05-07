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Mulher é encaminhada ao hospital após agressão de ex-namorado

Vítima foi levada ao Hospital Bom Jesus nesta quarta-feira (6) após relatar espancamento com socos, chutes e mordidas perto do cemitério municipal

Escrito por Da Redação
Publicado em 07.05.2026, 07:58:48 Editado em 07.05.2026, 07:58:43
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Mulher é encaminhada ao hospital após agressão de ex-namorado
Autor Atendimento médico foi solicitado apenas na manhã de quarta-feira - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Uma mulher foi internada após sofrer violência doméstica em Ivaiporã, no Vale do Ivaí, depois de ser agredida pelo ex-namorado na noite de terça-feira (5), nas proximidades do cemitério municipal.

Segundo a Polícia Militar, a vítima contou que estava ingerindo bebida alcoólica com o ex-companheiro quando, sem motivo aparente, passou a ser atacada.

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De acordo com o relato, o homem desferiu socos, chutes, puxões de cabelo e mordidas, inclusive no rosto da vítima. Além disso, ela afirmou que foi arrastada pelo asfalto, o que provocou diversas escoriações pelo corpo.

Conforme a família, a mulher chegou em casa por volta das 22 horas, bastante machucada. No entanto, o atendimento médico foi solicitado apenas na manhã de quarta-feira (6).

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A equipe do Samu esteve no local e a mulher foi encaminhada ao Hospital Bom Jesus para avaliação e cuidados médicos. A Polícia Militar realizou buscas para localizar o suspeito, mas ele não foi encontrado até o registro da ocorrência.

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